Monate nach "Bauer sucht Frau": Ist Carolin noch Single?

Hat Carolin mittlerweile ihren Traummann gefunden? Die Pferdewirtin wollte sich bei Bauer sucht Frau verlieben – jedoch ohne Erfolg. Nachdem es mit Lukas einfach nicht funken wollte, lud sie Marcel ein. Die beiden planten, sich wiederzusehen. Doch ein Paar wurde aus ihnen nicht. Jetzt verrät Carolin, dass sie nach wie vor Single ist. "Man sollte sein Glück auch nicht anhand des Beziehungsstatus definieren. Wenn es irgendwann mal passt, dann passt es und bis dahin ist auch alles cool, so wie es ist", betont sie in ihrer Instagram-Story.

Flirt-Angebote erhält die Hessin offenbar genug. Auf eine Kennenlernphase hat sie aber wohl eher weniger Lust. Stattdessen teilt sie eine Liste mit Dingen, die ihr aktuell lieber als das wären. Dazu gehören unter anderem, sich die Haare schwarz zu färben, sich ein Samsung-Handy zu holen, sich auf die Straße zu kleben und mit einem Känguru zu wrestlen. "Ich hoffe, ihr versteht meinen Humor etwas", gibt die Blondine zu verstehen.

Carolin hatte noch nie eine Beziehung. Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf erklärte sie, dass das mitunter an ihrer schweren Jugend liegt. Sie sei in der Schule gehänselt worden: "Damals ist es mir einfach schwergefallen, mich zu öffnen und dann kann man es irgendwann nicht. Dann war ich so gut darin, Single zu sein, dass es immer schwerer ist, sich für eine Beziehung zu öffnen."

Carolin und Marcel

Lukas und Carolin bei "Bauer sucht Frau"

