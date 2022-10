Wegen Karriere: Nikita Kuzmin nach fünf Jahren wieder Single

Nikita Kuzmin (24) ist wohl wieder zu haben. Der Profitänzer hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt: 2020 war er bei Let's Dance zu sehen. In diesem Jahr tanzte er in der britischen Version der Show Strictly Come Dancing. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat schien es für Nikita kaum besser laufen zu können: Seine Freundin Nicole Wirt stand ihm stets zur Seite. Doch nun soll sich das Paar nach fünf Jahren Beziehung getrennt haben.

Wie ein Insider nun gegenüber The Sun ausplauderte, sei die Trennung einvernehmlich gewesen: "Nikita wollte sich komplett auf diese Staffel von Strictly [Come Dancing] konzentrieren und beschloss vor einiger Zeit, seine Beziehung mit Nicole zu beenden." Mit der Zeit sei nicht nur Nikita, sondern auch Nicole beruflich immer mehr eingespannt gewesen. Vor allem die Entfernung zwischen seinem aktuellen Arbeitsort in England und ihrem in Deutschland stellte wohl ein weiteres Hindernis dar.

Bisher hat sich keiner der beiden zur vermeintlichen Trennung geäußert. Nicole scheint ihre Zeit momentan sehr zu genießen. Sie war für ein paar Tage auf Mallorca. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video davon, wie sie sich freizügig am Pool rekelt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance"

Instagram / nikitakuzmin2 Nikita Kuzmin, Profi-Tänzer

Instagram / nikita__kuzmin Nikita Kuzmins vermeintliche Ex-Freundin Nicole im Oktober 2022 auf Mallorca

