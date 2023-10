Ein Jahr nach Trennung: Nikita Kuzmin ist wieder vergeben

Nikita Kuzmin (25) schwebt wieder auf Wolke sieben! In den vergangenen Jahren hatte der Profitänzer eine steile Karriere hingelegt: 2020 war Nikita über das Parkett bei Let's Dance getanzt, zwei Jahre später war er bei der britischen Version Strictly Come Dancing zu sehen. Doch während es mit seiner Karriere bergauf ging, lief es privat nicht sonderlich gut: Nach fünf Jahren trennte er sich von seiner Freundin Nicole Wirt. Doch nun machen süße News die Runde: Nikita ist wieder vergeben!

Ein Insider behauptet jetzt gegenüber The Sun, dass der 25-Jährige mit dem Model Lauren Jaine zusammen sein soll – kurz nachdem erste Knutschfotos von den beiden auftauchten. "Nikita und Lauren sind schon seit Monaten zusammen und scheinen sich blendend zu verstehen", so der Informant. Lauren teilte sogar schon einige süße Schnappschüsse mit Nikita auf ihrem Social-Media-Account.

Eine Quelle hatte damals gegenüber dem Medium ausgeplaudert, dass die Trennung von Nikita und Nicole einvernehmlich war. "Nikita wollte sich komplett auf diese Staffel von 'Strictly Come Dancing' konzentrieren und beschloss vor einiger Zeit, seine Beziehung mit Nicole zu beenden", verriet der Insider. Mit der Zeit sei nicht nur Nikita, sondern auch Nicole beruflich immer mehr eingespannt gewesen. Vor allem die Entfernung zwischen seinem aktuellen Arbeitsort in England und ihrem in Deutschland stellte wohl ein weiteres Hindernis dar.

Anzeige

Instagram / lauren.jaine Nikita Kuzmin und Lauren Jaine

Anzeige

Instagram / lauren.jaine Nikita Kuzmin mit seiner Familie und Freundin Lauren Jaine

Anzeige

Getty Images Nikita Kuzmin im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de