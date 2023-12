Süß! Nikita Kuzmin und seine Lauren turteln im Dubai-Urlaub

Sie schweben auf Wolke sieben! Fünf Jahre lang waren Nikita Kuzmin (26) und Nicole Wirt gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich schließlich 2022 trennten. Ein Jahr lang schien der Strictly Come Dancing-Star als Single durchs Leben zu gehen, bis er im Oktober seine neue Beziehung öffentlich machte: Nikita ist mit dem Model Lauren Jaine zusammen! Wie verliebt die beiden ineinander sind, machen die beiden Turteltauben immer wieder im Netz deutlich – so auch jetzt: Nikita und Lauren genießen ihre Zweisamkeit in Dubai!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 25-Jährige jetzt einige Eindrücke von ihrem gemeinsamen Urlaub. Die Bilderreihe zeigt Nikita und Lauren beim Planschen im Wasser oder beim Sonnenbaden am Strand. "Die letzten paar Tage in Dubai", schwärmt Nikita zu den Aufnahmen. Die Fans sind entzückt. "Ich freue mich, dass du mit deiner reizenden Freundin viel Spaß hast!", kommentiert etwa ein Follower.

Kurz nachdem die ersten Knutschfotos aufgetaucht waren, bestätigte ein Insider gegenüber The Sun die Beziehung der beiden. "Nikita und Lauren sind schon seit Monaten zusammen und scheinen sich blendend zu verstehen", verriet der Informant damals. Wenig später teilte Lauren auch schon die ersten gemeinsamen Pics im Netz.

Instagram / lauren.jaine Nikita Kuzmin und Lauren Jaine im November 2023

Instagram / nikita__kuzmin Nikita Kuzmins Freundin Lauren

Instagram / lauren.jaine Nikita Kuzmin und Lauren Jaine

