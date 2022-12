Trash oder festlich? Serkan Yavuz bringt Weihnachtssong raus

Serkan Yavuz (29) läutet die Weihnachtszeit ein! Nachdem sich der Realitystar und seine Partnerin Samira Klampfl (29) bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt hatten, durften die beiden kurz darauf im vergangenen Mai ihre gemeinsame Tochter Nova auf der Welt begrüßten. Nun feiert die kleine Familie ihr erstes Weihnachten zu dritt. Dafür hat sich der Influencer etwas Besonderes überlegt: Serkan veröffentlichte jetzt seinen ersten Weihnachtssong – im Ballermann-Stil!

Gemeinsam mit DJ Sepp veröffentlichte Serkan seinen Weihnachtssong "Heute Männer wird's was geben", wie er nun auf seinem Instagram-Account bekannt gab! "Ich freue mich über jeden Kommentar und wenn ihr es feiert, nehmt es mit Humor – ich wollte schon immer mal so einen Ballermann-Song", freute sich der 29-Jährige.

Auch seine Fans scheinen von dem neuen Ballermann-Hit begeistert zu sein: "Du bist einfach der Knaller, Serki", "Das wird der Hit und das zum Ende des Jahres. [...] Du bist der Beste" oder "Definitiv ein Hit, der in der nächsten Zeit selbst in den Clubs hoch- und runterlaufen wird! Auf solch abgefahrene Ideen kannst auch nur du kommen", schrieben einige User in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de