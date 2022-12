Christina Aguilera zelebriert Protz-Geburtstag in Vietnam

Man wird nur einmal 42! Das wird sich Christina Aguilera (42) gedacht haben, als sie ihren Geburtstag plante. Diesen Tag wird der Popstar der 2000er-Jahre sicherlich nicht mehr so schnell vergessen. Nachdem die Stimm-Ikone seit einiger Zeit nicht unbedingt im Fokus der Öffentlichkeit stand, teilt sie nun wieder mehr von ihrem Leben. Christina protzt jetzt mit Glamour-Aufnahmen von ihrem Geburtstag!

Auf Instagram teilte die 42-Jährige nun mehrere Fotos und einen Clip von ihrem Trip nach Vietnam. Dort unternahm die Beauty gemeinsam mit Partner Matthew Rutler (37) einen privaten Helikopterflug, eine Boots-Tour und ging in ein schickes Restaurant am Meer zu Abend essen. Die "Beautiful"-Interpretin protzte außerdem mit zahlreichen Geschenken und viel Glitzer – mit einer extravaganten Torte und einer Krone. Ihren Beitrag kommentierte sie mit dem Wort "Geburtstagsabenteuer".

Die "Burlesque"-Darstellerin ist derzeit nicht nur wegen ihrer Zurschaustellung in den sozialen Netzwerken in aller Munde. Erst im November wurde verkündet, dass die fünffache Grammy-Gewinnerin ihre Lebensgeschichte in einer Doku zeigen wird. In dieser wird laut People ihre Karriere von der Kindheit als Disney-Star bis zum Aufstieg zur Pop-Legende in der Musikbranche aufgezeigt werden.

Anzeige

Instagram / xtina Christina Aguilera im Dezember 2022 in Vietnam

Anzeige

Instagram / xtina Christina Aguilera im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / xtina Christina Aguilera an ihrem 42. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de