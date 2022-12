Das sagt "Bachelor in Paradise"-Danilo zu Shakiras Gefühlen

Danilo Sellaro erklärt seine verhaltene Reaktion. In der aktuellen Staffel von Bachelor in Paradise ist der Schweizer auf der Suche nach der passenden Partnerin. Diese scheint der Ex-Bachelorette-Teilnehmer gefunden zu haben: Er bandelte mit Christina Rusch (24) alias Shakira an. Nach dem Familiendate hatte die Blondine dem Hottie ihre Gefühle gestanden. Dieser reagierte jedoch äußerst verhalten – Promiflash verriet Danilo, warum.

"Shakira hat mir nie gesagt, dass sie Gefühle für mich hat", stellte der 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash klar. Insbesondere der Umstand, dass sie es ihm nicht zuerst selbst gesagt habe, habe ihn überrumpelt: "Von ihrer Mutter zu hören, dass Shakira verliebt ist, war für mich erst wie ein Spaß. Ich musste kurz schlucken und realisieren, was gerade passiert." Zudem erklärte Danilo: "Ich hätte mir so was eventuell erst von ihr gewünscht, damit ich nicht ins 'kalte Wasser' springen muss."

Nichtsdestotrotz soll Danilo das Kennenlernen große Freude bereitet haben. "Ich fand das Familiendate mit Shakira super und es war extrem emotional für mich", verriet er gegenüber Promiflash. "Ich war richtig nervös, Shakiras Mutter kennenzulernen und habe versucht, es runterzuspielen. Aber sie war richtig locker und gechillt", erinnerte sich Danilo.

"Bachelor in Paradise" seit dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

RTL / René Lohse Danilo Sellaro, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Teilnehmer bei "Bachelor in Paradise"

RTL Danilo Sellaro mit Christina Rusch beim Familiendate

