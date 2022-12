Dieser koreanische Fußballer wird durch WM zum Netz-Star!

Er brachte die Herzen der weiblichen Zuschauer reihenweise zum Schmelzen! Vor wenigen Tagen endete die umstrittene Fußball-WM in Katar. Letztlich hatte sich Argentinien in einem spannenden Finale, das in der 80. Minute noch mal richtig Fahrt aufnahm, gegen Frankreich durchsetzen können. Superstars wie Lionel Messi (35) oder auch Cristiano Ronaldo (37) standen im Vordergrund der Berichterstattung. Doch im Netz zog dieser koreanische Hottie die ganze Aufmerksamkeit auf sich!

Im Laufe der Weltmeisterschaft entdeckten aufmerksame Zuschauer ihn: Cho Gue-sung (24). Seit 2019 ist der Koreaner als Profifußballer aktiv. Im vergangenen Jahr durfte der Sportler schließlich sein Debüt für seine Heimat auf dem Fußballfeld geben. Der Stürmer hatte während der WM nicht nur mit seinen Leistungen für Korea überzeugen können – sondern auch mit seinem Aussehen. Vor dem Turnier folgten ihm nur 100.000 Menschen, doch binnen weniger Tagen stieg seine Abonnentenzahl auf 2,8 Millionen – Tendenz steigend!

Auf TikTok gingen zahlreiche Videos von dem Hottie viral – viele junge Frauen dürften die WM hauptsächlich seinetwegen verfolgt haben. Der Kicker zierte nun sogar die koreanische Ausgabe des Modemagazins Vogue. Seine Unterstützer rasteten deswegen total aus. "Stell dir vor, du fährst nichtsahnend zur WM und bist nun auf dem Vogue-Cover. So krass", schwärmte ein User.

Getty Images Cho Gue-sung im November 2022

Getty Images Cho Gue-sung in Doha im Dezember 2022

TikTok / kibumble Cho Gue-sung in Doha im Dezember 2022

