Ex-König Menderes schwelgt in "Dschungelcamp"-Erinnerungen!

Menderes (38) erinnert sich zurück. Der DSDS-Kandidat hat mit seinen zahlreichen Auftritten in mehreren Staffeln der Castingshow große Bekanntheit erlangt. Daraufhin war er in verschiedenen Reality-TV-Formaten zu sehen – beispielsweise nahm der Künstler erst kürzlich an Promi Big Brother teil. Im Jahr 2016 schaffte er es ins Dschungelcamp, dessen neue Staffel kurz bevorsteht. Nun teilt Menderes Erinnerungen aus seiner Zeit im Dschungel.

"Throwback 2016. Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", schrieb Menderes Montagnacht zu einem Facebook-Post. Auf dem Bild sind einige der Dschungelcamp-Teilnehmer aus dem Jahr 2016 vor einem Hotel zu sehen. Beispielsweise grinsen Jenny Elvers (50), Ricky Harris (60), Jürgen Milski (59) und Nathalie Volk (25) in die Kamera. Ob das Foto vor dem Einzug in den Dschungel aufgenommen wurde und die Promis noch nicht wussten, was auf sie zukommen wird? Zumindest sehen alle sehr glücklich aus – und Menderes mittendrin.

Damals wurde der Musiker schnell zum richtigen Zuschauerliebling und konnte sich somit den Sieg und die Dschungelkrone schnappen. In diesem Moment konnte er seine Freudentränen nicht zurückhalten. Die Kandidaten für die neue Staffel stehen bereits fest – doch noch äußerte Menderes sich nicht dazu, wem er den Sieg am meisten gönnen würde.

Getty Images Menderes bei "Deutschland sucht den Superstar" in Eltville 2016

Instagram / menderesbagci Menderes Bağcı, "DSDS"-Dauerkandidat

Instagram / menderesbagci Menderes im Dezember 2018

