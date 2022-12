Cool oder nervig: Was halten Promi-BB-Fans von Menderes?

Wie hoch sind Menderes' (38) Gewinnchancen bei Promi Big Brother? Der DSDS-Kultkandidat gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Teilnehmern der diesjährigen Promi-BB-Staffel. Den anderen Bewohnern wurde sogar bereits unterstellt, sich nur mit dem Sänger gutzustellen, um von seinen Beliebtheitswerten zu profitieren. Doch könnte der ehemalige Dschungelkönig die Show am Ende wirklich gewinnen? Einigen Zuschauern geht Menderes nämlich so richtig auf die Nerven!

Menderes präsentiert sich bei "Promi Big Brother" wie gewohnt höflich, hilfsbereit, genügsam und zurückhaltend. In der "Promi Big Brother Late Night Show" verriet Doreen Steinert (36) aber, dass jeder "Schiss" hätte, den 38-Jährigen zu nominieren, weil er angeblich "der Zuschauerliebling" sei. Doch stimmt das wirklich? "Dieser Menderes-Welpenschutz geht mir langsam richtig auf den Sack", ärgerte sich ein Twitter-User über die Einstellung der Promi-BB-Bewohner.

Ein anderer schloss sich dieser Meinung an: "Tut mir echt leid, aber ich habe mich an diesem Eiertanz um Menderes so sattgesehen. Das hat mich im Dschungel schon total genervt." Außerdem wird ihm sogar unterstellt, dass sein "Gejammer" berechnend sei, um Mitleid zu erregen. Doch obwohl der TV-Star keine wirklich neue Seite von sich zeigt, hat er immer noch viele Fans. "Mich nervt Menderes immer noch nicht, ich liebe ihn immer noch", stellte ein Fan klar. "Ich gönne ihm von Herzen den Sieg", meinte ein anderer.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

SAT.1 / Marc Rehbeck Menderes, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Menderes bei "Promi Big Brother"

