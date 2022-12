Ganz kurze Amtszeit? User voten für Elon Musks Twitter-Ende

Steht Elon Musk (51) bei Twitter etwa schon wieder vor dem Ende? Der Autovisionär spaltete Anfang November die Netzgemeinde: Denn nach einem ewigen Hin und Her kaufte der Tesla-Gründer den Kurznachrichtendienst. Nicht wenige sahen unter seiner Führung das Ende des Netzwerks heranrücken – dann gab Elon plötzlich bekannt, über seinen Chefposten abstimmen zu lassen. In der Umfrage will ihn nun eine Mehrheit nicht mehr an der Spitze des Konzerns haben.

Bei der Umfrage, die Elon auf Twitter gestartet hatte, nahmen insgesamt mehr als 17,5 Millionen User teil. Mit 57,5 Prozent der abgegebenen Stimmen will eine Mehrheit offenbar einen neuen Twitter-Chef. 42,5 Prozent der befragten Nutzer scheinen mit der Arbeit des SpaceX-Gründers hingegen zufrieden zu sein. Angesichts der rund 362,6 Millionen User der Plattform hielt sich die Beteiligung allerdings in Grenzen.

Elon hatte zuvor angekündigt, das Ergebnis der Abstimmung als bindend akzeptieren zu wollen. Was das genau bedeutet, ist jedoch unklar. Sollte er als Chef des Konzerns zurücktreten, hätte er als Eigentümer des Nachrichtendienstes immer noch weitreichende Verfügungen inne.

Getty Images Elon Musk, August 2022

ZUMAPRESS.com / MEGA Elon Musks Twitter-Abstimmung

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

