"Inglorious Basterds": Quentin Tarantino wollte Adam Sandler

Quentin Tarantino (59) schrieb eine Rolle speziell für Adam Sandler (56). 2009 kam einer der erfolgreichsten Filme des ikonischen Regisseurs in die Kinos. Das Kriegsdrama "Inglorious Basterds" brillierte nicht nur mit seiner Spannung, sondern auch mit seiner Besetzung. Neben Brad Pitt (59) feierten die Fans vor allem Christoph Waltz (66). Doch eine der Figuren war gar nicht für den jeweiligen Darsteller vorgesehen: Eigentlich wollte Quentin Komiker Adam in seinem Film mitspielen lassen.

Der Charakter Sergeant Donny "The Bear Jew" Donowitz wird in "Inglorious Basterds" von dem Schauspieler Eli Roth (50) gespielt. Doch eigentlich sollte Adam diese Rolle spielen, wie Quentin jetzt im Podcast "Random Club" verrät. "Ich habe The Bear Jew für Adam geschrieben. Als ich 'Little Nicky – Satan Junior' drehte, sagte er zu mir: 'Oh Mann, ich darf verdammt noch mal Nazis mit einem Schläger verprügeln? [...] Ich kann es verdammt noch mal nicht erwarten!'", erinnert sich der Filmemacher. Doch dann entschied er sich für eine Rolle in dem Film "Wie das Leben so spielt" und Eli wurde besetzt.

Die Besetzung von "Inglorious Basterds" zusammenzustellen, war aber grundsätzlich ein holpriges Unterfangen. Im Januar verriet Darstellerin Diane Kruger (46), dass sie ihre Rolle in dem Film nur über Umwege bekam. Die Streifen, die Quentin mit ihr zuvor gesehen hatte, schienen ihm nicht zu gefallen, weshalb er sie erst als letzte Option zum Casting einlud. Überzeugen konnte sie ihn dann aber doch.

Adam Sandler bei Premiere

Quentin Tarantino, Regisseur

Diane Kruger und Quentin Tarantino 2011

