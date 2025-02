Adam Sandler und George Clooney überraschen als Filmkollegen

Adam Sandler (58) und George Clooney (63) – zwei Namen, die man auf den ersten Blick wohl kaum zusammen in einem Film erwarten würde. Doch genau das passiert jetzt in der Netflix-Tragikomödie "Jay Kelly", die im Herbst erscheinen soll. Regie führt Noah Baumbach (55), bekannt für Filme wie "Marriage Story" und den Erfolgshit Barbie, bei dem er als Autor mitwirkte. Neben den beiden Hollywood-Schwergewichten zählen unter anderem auch Laura Dern (57) und Greta Gerwig (41) zur hochkarätigen Besetzung. "Jay Kelly" wurde erstmals im Rahmen des Netflix-Events "Next on Netflix Special Presentation" angekündigt, das Ende Januar stattfand, und sorgt seither für große Vorfreude bei Filmfans.

Die Zusammenarbeit von Adam und George bringt ein ungewöhnliches Duo, das perfekt zu Noahs typischer Handschrift passt. Der Filmemacher hat ein Händchen dafür, Stars aus ganz unterschiedlichen Genres miteinander in Einklang zu bringen. Schon mit "The Meyerowitz Stories" brachte er Comedy-Experten wie den "Kindsköpfe"-Star und "Nachts im Museum"-Berühmtheit Ben Stiller (59) an der Seite von Charakterdarstellern wie Dustin Hoffman (87) zusammen. "Jay Kelly" soll laut Netflix eine "herzzerreißende Komödie" mit viel Tiefgang werden, die einen Balanceakt zwischen Humor und Emotion wagt. Es wird spekuliert, dass der Film – wie viele Werke von Noah – bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feiern könnte, bevor er auf der Streaming-Plattform erscheint.

Ansonsten treten Adam und George eher selten gemeinsam in Erscheinung, da ihre Lebensstile und Karrieren sehr unterschiedlich verlaufen sind. Adam, der durch seine kultigen Blödel-Komödien wie "Happy Gilmore" und "Big Daddy" berühmt wurde, ist seit Jahren glücklich mit seiner Ehefrau Jackie verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. George dagegen ist bekannt für sein charmantes und elegantes Auftreten – auch außerhalb der Leinwand. Mit seiner Frau Amal (46), die als renommierte Menschenrechtsanwältin arbeitet, lebt der Schauspieler ein Glamour-Leben zwischen Hollywood und internationalen Charity-Projekten. Umso spannender ist es nun, die beiden Filmgrößen in einem komplett neuen Kontext Seite an Seite zu sehen.

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

