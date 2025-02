Drew Barrymore plaudert ihren liebsten Filmkuss-Partner aus

Drew Barrymore (49) wurde in der neuesten Folge von "Watch What Happens Live" von Moderator Andy Cohen (56) ins Kreuzverhör genommen und gefragt, wer ihr bester Leinwandkuss-Partner sei. "Ich liebe es, mit Adam Sandler (58) vor der Kamera zu stehen. Wir waren nie zusammen, seine Frau Jackie (50) ist eine gute Freundin von mir. Aber ich liebe es, mit ihm in Filmen mitzuspielen", verriet die Schauspielerin, ohne zu zögern. Trotz der vielen Romanzen, die sie und der Komiker in gemeinsamen Filmen dargestellt haben, sei ihre Beziehung immer rein freundschaftlich geblieben. "Ich glaube, dass wir etwas Größeres darstellen als eine heiße, sexuelle Chemie. Wir verkörpern wahre Bewunderung für einen anderen Menschen", betonte sie gegenüber Andy.

Drew und Adam sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Duo auf der Leinwand. Ihre Zusammenarbeit begann 1998 mit der beliebten Romantik-Komödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die große Erfolge feierte. Weitere gemeinsame Projekte wie "50 erste Dates" und "Urlaubsreif" folgten, die zwar nicht immer die Kritiker überzeugten, aber treue Fans fanden. Adam erinnert sich mit einem Augenzwinkern daran, wie seine Frau Jackie ihn bei Liebesszenen mit Drew anfeuern musste: "Sie sagte nur: 'Für alle Frauen da draußen, gib dir mehr Mühe!'" Drews Töchter, Olive (12) und Frankie (10), sowie Adams Tochter Sunny haben sogar zusammen einen ihrer Filme angesehen. "Es war verrückt, unsere Kinder dabei zu sehen, wie sie '50 erste Dates' schauen!", schwärmte Drew.

Trotz ihres vollen Terminkalenders – als Talkshow-Host und Produzentin – träumt Drew bereits von einem weiteren gemeinsamen Projekt mit Adam und vielleicht auch Jennifer Aniston (55). "Wir sind alle Produzenten. Wir haben also alle Firmen. Wir können das also schaffen, und ich denke, es ist eine Frage des Timings", sagte sie dazu einmal. Ob und wann sich die drei für ein weiteres gemeinsames Projekt zusammentun werden, bleibt abzuwarten. Kürzlich teilte sie auch mit, dass sie sich zukünftig mehr auf ihre Kinder konzentrieren möchte.

Getty Images Adam Sandler und Drew Barrymore im Oktober 2022

Getty Images Drew Barrymore und Adam Sandler bei den MTV Movie Awards 2004

