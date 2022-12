Nach Geburt: Rebel Wilson und Ramona genießen Skiurlaub

Rebel Wilson (42) genießt die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen! Vor wenigen Wochen überraschte die Pitch Perfect-Darstellerin ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Mithilfe einer Leihmutter durfte die gebürtige Australierin ihre Tochter Royce auf der Welt begrüßen. Seitdem teilen Rebel und ihre Freundin Ramona Agruma regelmäßig niedliche Schnappschüsse mit der Kleinen. Jetzt nahmen sich die beiden Turteltauben aber eine kurze Auszeit von den elterlichen Pflichten: In Aspen machten Rebel und Ramona die Skipisten unsicher!

Wie Mail Online berichtete, gingen die beiden am Anfang der Woche in dem exklusiven Skigebiet in Colorado Skifahren: Wie auf den Bildern zu sehen ist, wählte Rebel für ihren Ausflug in den Schnee eine Winterjacke von Fendi für umgerechnet 4.700 Euro. Dazu trug die 42-Jährige eine dunkle Hose, lilafarbene Stiefel und eine schwarze Bommelmütze. Ihre Liebste entschied sich für ein ähnliches Outfit, als sie Rebel im Skilift begleitete.

Aber auch Töchterchen Royce war mit von der Partie, wie Rebel und Ramona im Netz verrieten: Kurz zuvor postete der "Senior Year"-Star auf Instagram ein niedliches Pic mit seinem Nachwuchs. Während Rebel in einem beigefarbenen Outfit im Schnee posiert, ist die kleine Royce in einer rosa-weiße Minnie-Mouse-Babydecke warm eingepackt.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma (l.) und Baby Royce

Anzeige

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson in Anaheim

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und ihre Tochter Royce

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de