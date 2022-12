Nach Trennung: Lori Harvey ist mit diesem Hottie unterwegs

Schwebt Lori Harvey (25) wieder auf Wolke sieben? Anfang 2021 machten das Model und der Schauspieler Michael B. Jordan (35) ihre Beziehung öffentlich. Die große Liebe sollte es allerdings nicht werden: Nachdem die einstigen Turteltauben im Mai 2022 ihr Debüt auf dem Red Carpet feierten, gab Loris Vater im vergangenen Juni das Ende der Beziehung bekannt. Sechs Monate später scheint die Beauty nun über die Trennung hinweg zu sein: Gemeinsam mit Damson Idris genoss Lori jetzt ein romantisches Abendessen!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchten die 25-Jährige und der Schauspieler am vergangenen Wochenende ein Restaurant in Los Angeles. Laut Just Jared erschien Loris angebliche Flamme, kurz nachdem sie in dem Lokal angekommen war. So wird vermutetet, dass die beiden seit ein paar Wochen zusammen sind – dennoch wollten sie sicherstellen, dass die angebliche Romanze vorerst geheim bleibt.

Was wohl Loris Ex Michael von den Bildern hält? Ein Insider betonte bereits gegenüber People, dass zwischen dem einstigen Liebespaar kein böses Blut fließe – im Gegenteil: "Michael und Lori sind beide untröstlich. Sie lieben sich immer noch." Dennoch sei der "Creed"-Star nicht bereit gewesen, sich langfristig zu binden.

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

Backgrid / ActionPress Damson Idris, Schauspieler

Getty Images Lori Harvey, Model

