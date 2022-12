Neues Paar? Noah Cyrus und Zack Bia zusammen beim Abendessen

Neue Dating-Gerüchte um Noah Cyrus (22)! Zu Beginn ihrer Karriere war die Sängerin häufig neben ihrer bekannteren Schwester Miley Cyrus (30) zu sehen gewesen. Im Jahr 2016 konnte sie jedoch einen Plattenvertrag an Land ziehen und startete seitdem mit ihrer Musik so richtig durch. In den vergangenen Jahren war sie mit mehreren amerikanischen Promis zusammen. 2020 kamen Gerüchte auf, sie würde mit Machine Gun Kelly (32) anbandeln. Am Montag wurde Noah jetzt beim gemeinsamen Abendessen mit Zack Bia gesichtet.

Nur vier Monate nach seiner Trennung von Olivia Rodrigo (19) wurde Zack von Paparazzi mit Noah gesichtet. Das berichtete die amerikanische Zeitschrift HollywoodLife. Noah und der DJ seien zwar getrennt zu dem Abendessen in dem beliebten Promi-Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gekommen, hätten das Lokal nach dem Dinner jedoch zusammen verlassen. Die beiden wurden gemeinsam in dem grauen Mercedes von Zack erwischt. Um nicht erkannt zu werden, hielt Noah die Hand vor ihr Gesicht, vergaß dabei aber offensichtlich, dass ihre Tattoos sie verraten konnten. Auch Zack versuchte, sein Gesicht durch seine Hand zu verdecken – das gelang ihm eher weniger gut.

Auf den Social-Media-Kanälen der beiden ist zu den Gerüchten bisher nichts zu finden. Aber auch sonst zeigen sie sich auf Instagram nicht sehr oft von ihrer privaten Seite, sondern nutzen ihre Reichweite, um ihre Musik zu promoten. Da haben sie also schon mal etwas gemeinsam.

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige

Getty Images Zack Bia, DJ

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de