27 Kilo mehr: Katharina Eisenblut zeigt Body nach Entbindung

Katharina Eisenblut (28) schwelgt in Erinnerungen! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Mann Niko Kronenbitter begrüßten Ende Juli ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt – einen Sohn namens Emilio. Regelmäßig lassen sie ihre Community im Netz an ihrem Familienalltag teilhaben. So macht die Neu-Mama beispielsweise keinen Hehl daraus, dass die ersten Wochen mit ihrem Baby ziemlich hart für sie waren. Jetzt erinnerte sich Katharina an diese Zeit zurück – und gewährte dabei einen Blick auf ihren After-Baby-Body!

"An alle, die mal schwanger werden, an alle, die es gerade sind, und an alle, die es waren: Ich habe ein Foto gefunden, das war direkt nach der Geburt", erzählte die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story und teilte zur Bestätigung einen Schnappschuss von sich, auf dem sie neben der Wiege ihres Babys steht. "Ich möchte euch zeigen, dass es ganz normal ist, dass man nach der Schwangerschaft so aussieht", erklärte Katharina und verriet dabei, dass sie zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 27 Kilo mehr auf den Rippen hatte.

Nach der Geburt ihres Babys hatte die Influencerin ziemlich schnell wieder abgenommen. Trotzdem schien Katharina sich in den vergangenen Monaten erst noch an ihren neuen Body gewöhnen zu müssen: Sie passte beispielsweise nicht richtig in ihr Hochzeitskleid! "Da ich frisch Mama geworden bin, sitzt natürlich noch nicht alles da, wo es mal war", gab sie im November im Promiflash-Interview zu.

