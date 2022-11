Neu-Mama: Die Anfangszeit war für Katharina Eisenblut hart!

Katharina Eisenblut (28) hatte es als Neu-Mama nicht einfach. Im Juli brachte sie ihr erstes Kind auf der Welt: Ihr Mann Niko und sie durften ihren Sohn Emilio auf der Welt begrüßen. Seitdem bereichert der Kleine den Alltag der DSDS-Teilnehmerin und ihres Mannes und ist der ganze Stolz seiner Eltern. Doch anfangs hatten sie es nicht leicht mit ihrem Kind: Katharina litt sehr, weil es ihrem Baby nicht gut ging.

"Emilio hatte, so wie auch ganz viele anderen Jungs, Dreimonatskoliken und schrie stundenlang wie am Spieß", berichtete sie auf Instagram. Katharina und Niko hätten deshalb alle möglichen Behandlungsansätze versucht: "Dennoch kamen alle zum gleichen Urteil: Das ist normal. Das haben Jungs öfters. Da müsst ihr durch." Dass sie keine Lösung für Emilios Leiden finden konnte, tat der Influencerin selbst total weh. "Die Anfangszeit war hart und damit meine ich nicht die Umstellung und die neuen Herausforderungen, sondern einfach den Schmerz in den Augen meines Sohnes zu sehen und zu wissen, ich kann ihm nicht helfen, war grauenhaft", berichtete sie ehrlich.

Dennoch sei sie nach der Geburt einfach nur glücklich gewesen. "Emilio war frisch auf der Welt und mir war einfach alles egal, weil mein kleiner Prinz gesund und munter zur Welt kam", erzählte Katharina unter einem Foto kurz nach der Geburt dankbar. Sogar die 27 Kilogramm, die sie zugenommen hatte, störten sie deshalb nicht.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

