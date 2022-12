Zu freizügige Fotos im Netz? Anne Wünsche rechtfertigt sich!

Wieso zeigt Anne Wünsche (31) sich so sexy auf Social Media? Nach ihrer Rolle bei Berlin - Tag & Nacht mauserte die Berlinerin sich zur erfolgreichen Influencerin. Täglich bekommen ihre 1,1 Millionen Follower auf Instagram Einblicke in ihr Leben mit ihren Töchtern Miley und Juna sowie Baby Sávio. Dazu gehören auch lustige Videos – und immer wieder auch freizügige Bilder. Zuletzt bekam Anne wieder Hate für ihre heißen Fotos. Jetzt rechtfertigte sich die dreifache Mama...

"Weil einige meinten, ich ziehe mich wieder für Likes und Reichweite aus: Bullshit! Wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer so war und gerne solche Bilder von mir gemacht habe... Sogar schon vor der 'Berlin - Tag & Nacht'-Zeit", betonte Anne in ihrer Instagram-Story. "Das ist auch der Grund, warum ich so polarisiere. Deswegen war ich damals am Anfang von 'Berlin - Tag & Nacht' auch gleich in der Presse." Als "Beweis" veröffentlichte die 31-Jährige ein paar alte Schnappschüsse. Ein besonders heißes Bild zeigt sie im Alter von 18 Jahren oben ohne am Strand.

Weiter wetterte Anne: "Und nein, man ist auch keine schlechte Mama, wenn man solche Bilder macht! Das hat nichts mit meinen Mutterqualitäten zu tun. [...] Ich bin halt nicht nur Mama, sondern auch Frau und das zeig ich gern." Der Webstar habe zwar grundsätzlich Verständnis dafür, dass ihre Fotos Geschmackssache seien – aber: "Ich zwinge halt auch niemanden, auf meinem Account zu bleiben. Es gibt so viele Influencer, die Auswahl ist so groß! Wenn euch etwas nicht passt, sucht euch doch jemand anderen und versucht nicht, einen Menschen zu ändern", appellierte sie abschließend.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche beim Wellness

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit 18

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

