Cataleya wird vier: So süß gratuliert ihr Oma Silvia Wollny

Silvia Wollny (57) ist heute eine besonders stolze Großmutter! 2018 brachte ihre Tochter Calantha (22) ihr Töchterchen Cataleya zur Welt. Seitdem teilte das Oberhaupt der TV-Großfamilie immer wieder wichtige Schritte im Leben ihrer Enkelin mit ihren Fans. Im August konnten Silvias Follower etwa den Kindergartenstart der Kleinen begleiten. Jetzt erreichte Cataleya einen neuen Meilenstein: Sie wird heute nämlich vier Jahre alt!

Auf Instagram teilte Silvia jetzt ein Video, in dem tolle Momente ihrer Enkelin in Fotos zusammengestellt sind. "Omas kleine Prinzessin, heute vor vier Jahren hast du das Licht der Welt erblickt, wir sind so stolz auf dich", widmete die 57-Jährige ihr liebevolle Zeilen. Doch der Festtag stimme sie auch nachdenklich: "Es kommt mir vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Die Zeit vergeht so schnell."

Unter dem Beitrag freuten sich auch Silvias Fans für sie und gratulierten Cataleya herzlich. "Alles, alles Liebe, kleine Maus. Du bist so süß und wirst Deinen Weg gehen", schrieb etwa eine begeisterte Userin. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / calantha_wollny Cataleya Wollny, Tochter von Calantha Wollny

Facebook / Silvia Wollny Silvia und Cataleya Wollny im Oktober 2020

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im August 2021

