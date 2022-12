Jeremy Clarksons Hasskolumne gegen Meghan bleibt unbestraft!

Jeremy Clarkson (62) bleibt verschont! Seitdem Herzogin Meghan (41) in die britische Königsfamilie eingeheiratet hat, bekommt sie am laufenden Band Kritik. Nachdem das Paar ihre Doku-Serie "Harry & Meghan" veröffentlicht hatte, nahm diese wieder enorm zu. Der Moderator Jeremy fantasierte in einem Artikel darüber, dass die Schauspielerin nackt durch britische Städte getrieben werden solle und verkündete, dass er sie hasse. Jetzt steht fest, dass er damit wohl ungeschoren davonkommt.

In einem Gespräch mit dem Radiosender LBC sagte ein Sprecher der Polizei, dass "rechtliche Grenzen im Allgemeinen nur dann überschritten werden, wenn Dinge gesagt werden, die dazu bestimmt oder geeignet sind, Gewalt zu schüren oder aufzuwiegeln." Er ergänzte: "Ich glaube nicht, dass dies hier der Fall ist, aber natürlich werden wir die Sache genau im Auge behalten."

Auch wenn der 62-Jährige keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten habe, so musste er bereits extremen Gegenwind einstecken. Mehr als 17.500 Beschwerden erreichten The Sun. Sogar die Tochter des Moderators soll sich von ihrem Vater distanziert haben. Auch forderten mehr als 60 Parlamentsabgeordnete verschiedener Parteien eine Entschuldigung der Boulevardzeitung und Konsequenzen für Jeremy.

