17.500 Beschwerden: Artikel über Herzogin Meghan empört Fans

Die Fans von Herzogin Meghan (41) verteidigen ihren Star! Seit Jahren ist die Schauspielerin das Leben in der Öffentlichkeit gewohnt. Doch spätestens seit sie in die britische Königsfamilie eingeheiratet hat, wird die einstige Suits-Darstellerin regelmäßig mit Kritik konfrontiert. Einer schien jetzt aber zu weit zu gehen: In einem Gastbeitrag einer britischen Boulevardzeitung zog der Moderator Jeremy Clarkson (62) böse über Meghan her – und das hat nun weitreichende Konsequenzen!

In einem Artikel von The Sun reagierte der Brite auf die Veröffentlichung des zweiten Teils der Netflix-Dokuserie "Harry & Meghan". Darin schrieb er unter anderem "Ich hasse Meghan" und fantasierte darüber, dass die 41-Jährige nackt durch britische Städte getrieben werden solle. Daraufhin ging eine Welle der Empörung los: Mehr als 17.500 Beschwerden erreichten das Medium, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Sogar die Tochter des Moderators soll sich von ihrem Vater distanziert haben.

Jeremy selbst meldete sich kurz darauf auf Twitter: Er habe eine "unbeholfene" Anspielung auf die Serie Game of Thrones gemacht. Er wolle in Zukunft "vorsichtiger" sein. Zudem habe die Zeitung auf seinen Wunsch den Beitrag auf ihrer Webseite gelöscht. Aber auch von der Chefredakteurin Victoria Newton fordern mehr als 60 Parlamentsabgeordnete verschiedener Parteien eine Entschuldigung der Boulevardzeitung und Konsequenzen für Jeremy.

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Getty Images Jeremy Clarkson, Moderator

