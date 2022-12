Nach Geburt: Model Lena Gercke wieder fleißig am Trainieren

Lena Gercke (34) will sich wohl wieder in Top-Form bringen! Das Model und sein Mann Dustin Schöne (37) wurden 2020 zum ersten Mal Eltern, als ihre Tochter Zoe das Licht der Welt erblickte. Im vergangenen Juni verkündete die Influencerin, dass sie weiteren Nachwuchs erwartet – vor einer Woche war es dann auch so weit: Die kleine Lia kam zur Welt. Lena hat sich von der Geburt offenbar auch wieder erholt, denn sie teilte nun ein Bild von sich vorm Sport!

In ihrer Instagram-Story postete die zweifache Mama ein Spiegelselfie, das sie in einem grauen Sport-BH zeigt. Von der Schwangerschaft merkt man ihr bis auf das pralle Dekolleté kaum noch etwas an – ihr Bauch, von dem man nur einen Teil sieht, wirkt bereits abgeflacht. "Ich starte heute mit Beckenbodenübungen", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin dazu.

Vor wenigen Tagen hatte sich Lena nach der Geburt zum ersten Mal wieder im Netz gemeldet: Sie veröffentlichte ein Foto, das sie in einer dunklen Winterjacke im Freien zeigt. "Das erste Mal draußen seit einer Woche und schon fängt's an zu regnen", hatte sich die Moderatorin über das schlechte Wetter aufgeregt.

Anzeige

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne im Juni 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Babys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de