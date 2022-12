Lena Gercke meldet sich nach Wochenbett bei ihren Fans

Lena Gercke (34) hat das Wochenbett überstanden! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Gatte Dustin Schöne (37) sind am 14. Dezember zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre erstgeborene Tochter Zoe hat somit ein Geschwisterchen bekommen. Nachdem die Beauty die erste Zeit mit Baby Lia im genossen zu haben scheint, wagt sie sich wieder nach draußen. Lena teilte nun ein frostiges Lebenszeichen mit ihren Fans!

In ihrer Instagram-Story teilte die frischgebackene Zweifachmama nun ein Foto von sich an der frischen Luft. Eingehüllt in eine Steppjacke und einen dicken Schal kommentierte sie den Schnappschuss ziemlich genervt vom Wetter mit den Worten: "Das erste Mal draußen seit ner Woche und schon fängts an zu regnen." Dahinter setzte die 34-Jährige gleich noch ein passendes Emoji mit knirschenden Zähnen.

Die Fans der Moderatorin sind total begeistert von der Auswahl des Namens für das Baby. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram hat ein User der Unternehmerin liebe Worte dagelassen: "Lia ist ein toller Name. Passt gut zu Zoe und gefällt mir persönlich sogar noch besser." Ein anderer tat seine Meinung kund mit dem Kompliment: "Schöner Name! Meine Kleine heißt auch Lia."

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne halten die Hand ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / lenagercke Babybauch-Shooting von Lena Gercke und Dustin Schöne im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2022

Anzeige

Meint ihr, Lena wird sich zu Weihnachten noch mal melden? Bestimmt! Ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de