Weihnachten im Krankenhaus: Pelé geht es wieder schlechter

Wie schlecht geht es Pelé (82) wirklich? Vor wenigen Wochen wurde der ehemalige Fußballstar wegen einer Herzinsuffizienz in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Krankheit wurde durch die Chemo gegen seine Krebserkrankung ausgelöst und sein Zustand verschlechterte sich rapide. Dann gab es aber Entwarnung und der Sportler schien sich zu erholen. Doch nun hat sich das Blatt offenbar ein weiteres Mal gewendet: Pelé soll es wieder besorgniserregend schlecht gehen!

Das Albert-Einstein-Krankenhaus in der brasilianischen Stadt São Paulo hat heute Abend mitgeteilt, dass Pelé nach wie vor als Patient in dem Hospital sei. Das berichtete unter anderem der Spiegel. Sein Gesundheitszustand soll sich aufgrund der schnell fortschreitenden Krebserkrankung verschlechtert haben. Er leide mittlerweile außerdem an einer "Nieren- und Herzfunktionsstörungen". Dennoch sei seine Unterbringung vorerst unverändert auf einer "normalen Station, wo er die notwendige Pflege" erhalte.

Über Instagram verkündeten die Töchter von Pelé, dass ihr Vater somit die Feiertage im Krankenhaus verbringen werde. "Unser Weihnachtsfest zu Hause ist ins Wasser gefallen. Wir haben mit den Ärzten entschieden, dass es aus verschiedenen Gründen besser ist, mit all der Fürsorge unserer neuen Familie hierzubleiben", schrieben die Schwestern. Der Brasilianer wird Weihnachten wohl zusammen mit seiner Familie und dem Krankenhauspersonal feiern.

