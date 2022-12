Clusterkopfschmerzen: Tom Kaulitz häufig im Krankenhaus

Ist das der Grund für die häufigen Krankenhausbesuche von Tom Kaulitz (33)? Der Tokio-Hotel-Gitarrist spricht mit seinem Bruder Bill (33) im gemeinsamen Podcast wöchentlich über alles, was sie so bewegt. Dabei gehen die beiden oft auch auf private Details ein. Zuletzt verriet der Sänger, dass Heidi Klums (49) Mann oft in die Notaufnahme müsse. Über die Gründe hielt er sich aber eher bedeckt. Tom leide allerdings seit Jahren an sogenannten Clusterkopfschmerzen.

Die Wahl-Kalifornier ließen in ihrer aktuellen Folge "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ihr Jahr Revue passieren. Die Brüder kamen zu dem Schluss, dass es sowohl privat als auch beruflich erfolgreich war. Doch es gab ebenso einige Tiefpunkte. "Und ansonsten warst du schon auch ein bisschen krank", erinnerte sich Bill. "Mein Low war die Clusterkopfschmerzphase", bestätigte Tom.

Die Zwillinge sprachen bereits in früheren Folgen über Toms Beschwerden. Clusterkopfschmerzen sind eine besonders starke Art der Kopfschmerzen, die einseitig auftreten. "Wenn du das kriegst, sehe ich dir das sofort am Gesicht an. Das sieht aus, als wenn du einen Schlaganfall hast", beschrieb Bill die Symptome.

Getty Images Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum, Mai 2022

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Juni 2022

