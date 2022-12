Ein Hauch von Nichts: Kylie Jenner zeigt ihre heißen Kurven

Heiß, heißer, Kylie Jenner (25)! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit präsentiert sich gerne in aufreizenden Looks: Vor Kurzem setzte sie sich auf Social Media in einem knappen Latex-Bikini in Szene, daraufhin erschien sie zu einer Familienfeier in einem heißen Lack-Look. Nun verzückte die zweifache Mutter ihre Community aufs Neue mit gewagten Aufnahmen: Kylie schmiss sich in einem Fahrstuhl in extravagante Posen!

In einem schwarzen, transparenten Spitzenkleid posierte die Unternehmerin in einem Fahrstuhl. Unter anderem rekelte sie sich auf dem Boden des Fahrstuhls oder streckte ihre Kehrseite der Linse zu, dabei flirtete sie heftig mit der Kamera. "Geht's nach oben?", schrieb die Influencerin zu der Fotoreihe auf Instagram.

Die Fans reagierten gespalten auf die Bilder. Zum Teil bekam Kylie eine Menge Komplimente für den Shoot – aber auch einiges an Kritik. "Nicht dein bester Look" oder "Oh, sie sieht auf den Fotos echt total altbacken aus... Gefällt mir nicht", kommentierten die User beispielsweise.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in einem Fahrstuhl

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

