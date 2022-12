Supersexy: Kylie Jenner trotzt in knappem Bikini der Kälte

Mit diesen Pics heizt Kylie Jenner (25) ihrer Community ordentlich ein. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Reality-TV-Bekanntheit ihre rund 375 Millionen Follower regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben. So ließ sie die Abonnenten Ende November beispielsweise an ihren ersten Weihnachtsvorbereitungen teilhaben. Immer wieder postet die Influencerin im Netz jedoch auch megasexy Aufnahmen von sich: Nun präsentierte Kylie sich erneut in einem knappen Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die zweifache Mutter jetzt eine Reihe an Aufnahmen, die sie im Skiurlaub zeigen. Trotz der eisigen Temperaturen und Schnee trug die Unternehmerin allerdings keine dicke Winterkleidung – stattdessen präsentierte sie sich in einem knappen schwarzen Bikini. Offenbar sehnte sich Kylie nach einem Tag auf der Piste nach etwas Entspannung, denn auf den Bildern scheint sie sich in einem Spa-Bereich eine Auszeit zu gönnen. Während sie zunächst in einem Bademantel, dem Zweiteiler und Fellstiefeln posierte, teilte sie anschließend weitere Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Yris Palmer in einem warmen Pool sitzt.

Bei den Abonnenten der dunkelhaarigen Beauty schienen die Eindrücke ihres Urlaubs ebenfalls supergut anzukommen. So bekam die 25-Jährige in den Kommentaren unter anderem jede Menge Komplimente für ihr Aussehen. Auch Kylies Schwestern ließen es sich nicht nehmen, die Beiträge entzückt zu kommentieren. "Du bringst noch den Schnee zum Schmelzen", schrieb zum Beispiel Khloé (38).

Instagram / kyliejenner Yris Palmer und Kylie Jenner, Social-Media-Persönlichkeiten

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2022

