"Enttäuscht": Khloé K. distanziert sich von Lamar Odoms Doku

Khloé Kardashian (38) will nichts mit der neuen Doku zu tun haben. Ihr Ex Lamar Odom (43) wird bald seine eigene Dokumentation bekommen – "Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians" startet am 2. Januar. Dabei wird es wohl auch um die Trennung des Sportlers und der Keeping up with the Kardashians-Beauty gehen. Doch was hält eigentlich Khloé von der Dokumentation ihres Ex-Ehemanns?

"Khloé will damit nichts zu tun haben und wünscht sich, dass weder ihr Name noch der ihrer Familie in diese Sache hineingezogen wird. Sie hegt keinen Groll gegen ihn, aber sie wünscht sich, dass er das einfach vergangen sein lässt", verriet eine Quelle aus dem Umfeld der zweifachen Mutter Hollywood Life. "Khloé habe kein Bedürfnis, die Dinge wieder aufzuwärmen und möchte, dass er aufhört, sie zu erwähnen. Es steht ihm frei, seine Geschichte zu erzählen, aber sie würde es begrüßen, wenn er ihren Namen da rausließe", fügte der Insider hinzu.

Eine zweite Quelle verriet, dass sich Khloé auch daran stört, dass der Namen ihrer Familie im Titel der Dokumentation vorkommt. "Sie versteht nicht, warum er ihren Familiennamen in den Titel dieses Projekts aufgenommen hat. Das ist einfach nicht nötig", so der Insider. "Khloé ist enttäuscht, dass Lamar das getan hat, weil sie der Meinung ist, es gebe keinen Grund, alte Wunden aufzureißen."

Getty Images Lamar Odom, ehemaliger Basketballspieler

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian, September 2009

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

