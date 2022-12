"Keine Show abziehen": Gemma Collins über Hochzeitspläne

Diese Pläne hat Gemma Collins (41) für ihren großen Tag! Nach ihrer ersten Trennung verkündete die Britin im vergangenen Jahr überraschend, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund Rami Hawash zusammen ist. Seitdem scheint es für das Paar nicht besser laufen zu können: Nach ihrem Liebes-Comeback verlobten sich die beiden Turteltauben wenige Monate später im Dezember 2021. Läuten nun bald die Hochzeitsglocken? Jenna verriet jetzt die ersten Details zu ihrer Hochzeit!

Ihre Hochzeitspläne verriet die TV-Bekanntheit in einem Interview mit New Magazine: "Ich denke, es wird eine private Angelegenheit sein. Wir werden einfach irgendwo hingehen und es privat tun." Eine große Hochzeit mit pompöser Feier schließt die 41-Jährige also aus. Aber warum? "Mein Leben steht so sehr im Rampenlicht, ich denke, ich möchte einen etwas ruhigeren Tag haben. Ich möchte an meinem Hochzeitstag keine Show abziehen", stellte Gemma abschließend klar.

Die Hochzeit ist allerdings nicht das einzige, was Gemma und Rami in naher Zukunft planen – die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Liebster denken anscheinend auch über gemeinsamen Nachwuchs nach! Bei ihrer Stand-up-Show "The GC's Big Night Out" sprach Gemma offen über das Thema Familienplanung: "Ich habe bis August keinen freien Tag mehr! Vielleicht versuchen wir danach, ein Baby zu bekommen."

Instagram / rami_hawash_ Gemma Collins und Rami Hawash im Januar 2022

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, TV-Star

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im August 2022

