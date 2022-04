Geht Gemma Collins (41) Kinderwunsch nun endlich in Erfüllung? Im vergangenen Jahr verriet die Britin überraschend, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund Rami Hawash zusammen ist. Ende Dezember 2021 verlobte sich das Paar dann sogar ein zweites Mal. Auch über gemeinsamen Nachwuchs sollen die Netzpersönlichkeit und ihr Liebster nachdenken. Jetzt verriet Gemma, dass sie womöglich noch dieses Jahr schwanger werden könnte.

Wie DailyMail nun berichtete, sprach die Blondine am vergangenen Dienstagabend bei ihrer Stand-up-Show "The GC's Big Night Out" offen über das Thema Familienplanung. In der Vergangenheit hatte die Reality-TV-Bekanntheit bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich eigenen Nachwuchs wünsche. Nun verriet Gemma den Zuschauern freudig, dass Sami und sie ihren Kinderwunsch schon ganz bald erneut in Angriff nehmen wollen. "Ich habe bis August keinen freien Tag mehr! Vielleicht versuchen wir danach ein Baby zu bekommen", erzählte die 41-Jährige.

Im vergangenen Dezember hatte die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin ihren Abonnenten bereits einen Einblick in die Familienplanung des Paares gewährt. Damals verriet sie, dass der Geschäftsmann und sie versuchen würden, schwanger zu werden, bisher jedoch keinen Erfolg hatten. Auch eine künstliche Befruchtung hätten die Turteltauben schon in Betracht gezogen.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im März 2022

Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins mit ihrem Stiefsohn Tristan

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin

