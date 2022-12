Nach Freilassung: Brittney Griner bedankt sich bei Fans

Brittney Griner (32) meldet sich erneut persönlich zu Wort. Die Basketballspielerin war seit Anfang des Jahres in einem russischen Gefängnis inhaftiert. Dank eines Gefangenenaustauschs wurde die Olympiasiegerin freigelassen und befindet sich seitdem wieder in ihrer Heimat in den USA. Nach ihrer Freilassung bedankte sich die Familie der Sportlerin für die Unterstützung. Auch Brittney richtete jetzt emotionale Worte an ihre Fans.

Via Instagram teilte die 32-Jährige einen handgeschriebenen Brief, in dem sie sich direkt an ihre Community wendet. "Ihr habt euch Zeit genommen, um mir zu zeigen, dass ihr euch kümmert, und ich möchte mir persönlich die Zeit nehmen, euch zu schreiben und zu sagen, dass euer Einsatz wichtig war", schrieb Brittney. Dank der Briefe ihrer Unterstützer habe sie nie die Hoffnung aufgegeben und könne sich jetzt auf die Zeit mit ihren Liebsten freuen: "Meine Familie ist vollständig, und dank euch haben wir das Glück, die Feiertage gemeinsam zu verbringen."

Am Ende sprach Brittney über eine Herzensangelegenheit: Sie forderte die Öffentlichkeit dazu auf, anderen Betroffenen zu helfen: "Ich hoffe, ihr schließt euch mir an, indem ihr [...] euch weiterhin dafür einsetzt, dass andere Amerikaner gerettet und zu ihren Familien zurückgebracht werden."

Instagram / brittneyyevettegriner Brittney Griner und Cherelle Griner, Dezember 2022

Getty Images Sportlerin Brittney Griner

Getty Images Brittney Griner, Sportlerin

