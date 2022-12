Offset fällt es schwer, nach Takeoffs Tod glücklich zu sein

Offset (31) kämpft sehr mit dem Verlust seines Cousins. Anfang November ist Takeoff (✝28) auf tragische Weise ums Leben gekommen: Nach einem Besuch in einer Bowlingbahn geriet der Rapper in eine Schießerei – und verstarb noch vor Ort. Gemeinsam mit Familienmitglied Quavo (31) bildeten Offset und der Verstorbene das Rap-Trio Migos. Die Rapszene erschüttert das plötzliche Ableben des Musikers noch immer sehr. Vor allem Offset fällt es schwer, nach Takeoffs Tod wieder Freude am Leben zu haben.

Auf seinem Twitter-Profil bringt Takeoff am Mittwoch seine aktuelle Gefühlslage zum Ausdruck. "Verdammt, es ist nicht leicht, Lächeln vortäuschen und zu versuchen, den Kopf nicht hängen zu lassen", teilt er sein Leid mit seinen Fans. Dazu schwelgt der Mann von Cardi B (30) mit einem Foto des Verstorbenen in Erinnerungen.

Dennoch versucht Offset, den Blick nach vorne zu richten und sich mit seiner Musik abzulenken. So feierte der 31-Jährige rund vier Wochen nach Takeoffs Tod sein Bühnencomeback. "Wir machen das für meinen Bruder. Lasst uns das Ding für Takeoff durchziehen", soll er laut Page Six auf einem Konzert in Miami gesagt haben.

Getty Images Takeoff, Quavo und Offset im Juni 2021 in Los Angeles

Getty Images Takeoff und Offset, Rapper

Getty Images Takeoff und Offset mit ihrer Band Migos auf der Bühne

