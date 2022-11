Emotionale Geste: Gucci Mane widmet Takeoff (†27) einen Song

Gucci Mane ehrt seinen verstorbenen Kollegen mit einem rührenden Song. Anfang November machten traurige Neuigkeiten die Runde. Der Rapper Takeoff (✝28) kam bei einer Schießerei ums Leben. Zahlreiche Promis und Fans trauern seither öffentlich um den Musiker, der Teil der Band Migos war. Rapper Gucci Mane verarbeitete seine Trauer nun auf eine besondere Weise: Er widmete Takeoff einen emotionalen Hit!

Auf YouTube veröffentlichte der 42-Jährige sein neues Werk namens "Letter to Takeoff". In dem Hit macht der Musiker seinen Schmerz über den Verlust seines Freundes deutlich. "Ich war gerade schon wieder auf einer Beerdigung, ich habe geweint. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass es real ist. [...] Verdammt, er hat das nicht verdient", rappt Gucci Mane in dem Lied.

Erst vor wenigen Tagen widmete Takeoffs Bandkollege und Onkel Quavo (31) ihm ein paar emotionale Zeilen im Netz. "Es ist so schwer, dir zu sagen, dass ich dich vermisse, weil du immer mit mir warst und wir alles zusammen gemacht haben", schrieb der Musiker auf Instagram und ließ dabei seinen Emotionen freien Lauf.

