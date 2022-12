Offset performt erstmals seit Takeoffs Tod wieder auf Bühne

Offset (30) wagt sich wieder auf eine Bühne. Der Rapper musste in den vergangenen Wochen einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein Cousin Takeoff (✝28) wurde erschossen. Sie waren aber nicht nur durch die Familie verbunden, sondern auch durch die Musik: Gemeinsam bildeten sie mit dem Musiker Quavo (31) das Rap-Trio Migos. Nach dem Tod zog sich Offset zunächst einige Zeit zurück. Nun feierte er jedoch sein Bühnencomeback.

Im Rahmen der Art Basel in Miami trat Offset zum ersten Mal seit dem Tod seines Cousins wieder auf. "Wir machen das für meinen Bruder. Für Takeoff, lasst uns diesen Scheiß machen", soll er laut Page Six der Menge während seines Konzerts zugerufen haben. Auch seine Frau Cardi B (30) war an dem Abend dabei und unterstützte ihn aus dem Publikum heraus. Der Quelle nach sollen sie sich gut amüsiert und viel getanzt haben.

Schon kurz nach dem Tod widmete Offset seinem Kollegen rührende Worte. Er habe die Musikwelt nachhaltig verändert. "Ich will dich nicht infrage stellen, Gott. Aber ich verstehe es einfach nicht. Manchmal verstehe ich dich nicht. Und ich glaube an dich, Vater", soll er auf der Trauerfeier von Takeoff gesagt haben.

Getty Images Migos im Mai 2017 in New York City

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

Getty Images Takeoff und Offset mit ihrer Band Migos auf der Bühne

