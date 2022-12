Sind Mimi und Yannick nach "Bachelor in Paradise" ein Paar?

Michelle Gwozdz (28) und Yannick Syperek haben zueinandergefunden! Die beiden nahmen an der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel teil, wo es für die zwei zunächst turbulent zuging. Nach einigem Auf und Ab ließen sie sich wieder aufeinander ein und merkten schnell, dass sie der Liebe eine zweite Chance geben wollen. Und das scheint bestens funktioniert zu haben: Auch nach der Show sind Mimi und Yannick ein Paar!

"Wir sind nach wie vor zusammen", verkündete der 28-Jährige überglücklich bei der "Bachelor in Paradise"-Reunion. Während der Wiedersehensshow kam Moderatorin Frauke Ludowig (58) auf Yannicks Sexszene mit Emily von Strasser (24) zu sprechen. Doch Mimi schien keinesfalls verunsichert zu sein und stellte klar: "Hat für mich keine Bedeutung, ich vertraue ihm nach wie vor. Ich glaube, deshalb haben wir die Zeit danach so genutzt und da hat sich so viel aufgebaut, da kommt eigentlich nichts dazwischen."

In der vergangenen Folge verließen die Turteltauben die Villa freiwillig. Bevor sie sich von den anderen Paaren verabschiedeten, erklärte Yannick den Grund für den Exit: "Wir brauchen keine Dreamdates, wir brauchen keine Romantik und die Familie kennen wir auch schon, deswegen ist die Reise für uns hier beendet."

