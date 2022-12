So können die Männer Cathy Hummels' Herz im Sturm erobern

Ist Cathy Hummels (34) wieder in Flirt-Laune? Die Moderatorin und Fußballprofi Mats Hummels (34) hatten sich im Jahr 2015 das Jawort gegeben. Doch ihre Liebe sollte nicht halten und so haben sie Mitte Dezember ihre Scheidung vollzogen. Nun führt die Influencerin wieder ein Single-Leben inklusive Söhnchen Ludwig an ihrer Seite. Aber die Blondine will vermutlich nicht den Rest ihres Lebens allein bleiben. Deshalb verrät Cathy der Männerwelt jetzt: Damit kann man ihr Herz im Sturm erobern!

Auf Instagram wandte sich die 34-Jährige nun an potenzielle Männer, mit denen sie die Zukunft teilen könnte: "Männer da draußen. Wenn ihr mir folgen würdet, dann wüsstet ihr, was ich mag...", schrieb sie und löste das Rätsel zeitgleich mit einem Bild von leckerem Gemüse auf. "Ladet mich auf ein Crunchy Brokkoli ein", verlautete die Münchnerin dazu. Am liebsten esse sie das mit Knoblauch. "Ach und vergesst Trüffelsalz nicht", machte Cathy auf ihre Geschmacksvorlieben aufmerksam.

Derzeit scheint das TV-Gesicht die Männersuche auf ihrer Prioritätenliste allerdings hinten anzustellen. An erster Stelle steht für sie Spross Ludi, mit dem die Alleinerziehende zurzeit unbeschwerte Tage in Dubai verbringt. Auf Instagram schrieb Cathy, dass sie auch noch aus einem anderen Grund kurz vor Weihnachten in den Sonnenstaat geflohen sei: "Wieder ganz gesund zu werden und zu sein ist ein Progress."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig (l.) und ihrem Ex Mats (r.)

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dubai-Urlaub

