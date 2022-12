Was? Simon Desue wollte sich damals von GNTM-Enisa trennen!

Simon Desues (31) Beziehung stand vor dem Aus. 2016 machte der YouTuber seine Liebe zu der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Enisa Bukvic öffentlich. Inzwischen ist das Paar schon knapp sechs Jahre zusammen. Kinder und eine Hochzeit spielen bei den beiden Influencerin bislang aber keine Rolle. Wie auch andere Paare haben sie aber mit Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung zu kämpfen. Wie Simon und Enisa jetzt verrieten, sei es daher beinahe mal zu einer Trennung gekommen.

"Unsere Beziehung ist kompliziert wie jede andere Beziehung. Simon wollte sich vor ein paar Jahren trennen. Ich war halt scheiße", plauderte das Model in ihrer Reality-TV-Show "Dubai Diaries – Living the Dream" aus. Doch wie kam es dazu? "Das einzige Problem war, dass sie halt Gründe gesucht hat, Streit anzufangen", erklärte der 31-Jährige. Doch nachdem Enisa einen Therapeuten aufgesucht hatte, habe sich vieles verändert.

"Das habe ich noch mal mehr wertgeschätzt, dass sie natürlich was getan hat und nicht nur geredet hat", freute sich der YouTuber. Dass seine Liebste an sich gearbeitet hat, sei der einzige Grund, weshalb Simon ihrer Beziehung noch eine Chance gegeben hat. Dafür ist ihm das Model noch immer dankbar: "Da ist es auch wichtig, dass man so jemanden trifft wie Simon. Er liebt dich genug, um dir die Zeit zu geben, an dir zu arbeiten."

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue, 2021

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue, Juli 2021

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue

