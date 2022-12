"Was ist das?": Simon Desue und Enisas erster Kuss war mies!

Simon Desue (31) und Enisa Bukvics erster Kuss war ein Fail! Der Webstar und seine Partnerin, die ehemalige GNTM-Kandidatin, gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Das Paar lebt nunmehr seit zwei Jahren in Dubai und hat jetzt eine eigene Realityshow, die ihren luxuriösen Alltag zeigt. Dort plaudern die Turteltauben darüber, dass ihr Kennenlernen und der erste Kuss alles andere als perfekt liefen.

In der ersten Folge von "Dubai Diaries - Living the Dream" erzählt das Paar, dass es sich in Miami kennengelernt hat und nicht mal einen Monat später seien sie bereits als Freunde zusammengezogen. Als sie eines Abends auf dem Sofa lagen, sei es zum ersten Kuss gekommen. "Ich hatte echt Stress, weil ich habe so lange niemanden geküsst", verrät die 28-Jährige. "Was man auf jeden Fall gemerkt hat", fügt ihr Liebster lachend hinzu. "Ich war so: 'Oh nein'. Jetzt kann ich es ja sagen: Sie küsst so und ich denke 'Was geht ab, was machst du, was ist das?'", erinnert sich Simon.

Obwohl das Paar schon so lange zusammen ist, gab die Influencerin vor einigen Wochen auf Instagram preis, dass sie sich noch nicht bereit fühle für Nachwuchs. Sie schließe es aber nicht kategorisch aus. "Wenn es wirklich passieren würde, dann würde ich es als etwas sehen, das so sein sollte", erklärte sie.

