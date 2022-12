"Bachelor in Paradise"-Christina ist von Danilo enttäuscht

Christina Rusch (24) glaubte, bei Bachelor in Paradise die große Liebe gefunden zu haben! In der aktuellen Staffel der Show bandelte die Lockenpracht mit dem Kandidaten Danilo Sellaro an. Die beiden lernten sogar jeweils die Familie des anderen kennen. Und doch hat es am Ende nicht gereicht. Während sie sich im Finale für die große Liebe entschied, verpasste er ihr eine Abfuhr und entschied sich für das Geld. Jetzt verrät Christina: Damit habe sie nicht gerechnet!

Auf TikTok teilte die Beauty jetzt mehrere kurze Clips, die vermutlich eine Anspielung auf Danilos Entscheidung gegen sie sind. "Wer dachte ernsthaft, er nimmt die Liebe?", fragt Christina ihre Community in einem Beitrag und zeigt im selben Moment auf sich selbst. In einem anderen Video stellt sie abermals die Frage: "Hat er die Liebe gewählt?". Sie schließt die Augen und stellt sich vor, wie es wohl wäre, wenn der Hottie das Geld nicht genommen hätte.

Danilo versucht derweil auf Instagram sein Verhalten zu erklären: "Ich habe niemandem Hoffnungen gemacht. Ich habe Shakira meine Gefühlslage offen kommuniziert gehabt und nie etwas vorgespielt", wehrt sich der Influencer. Seine Intention sei es zu keinem Zeitpunkt gewesen, seine Paradies-Bekanntschaft zu verletzen.

Christina Rusch suchte bei "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe

Christina Rusch, Bachelor-Girl

Danilo Sellaro, Reality-TV-Teilnehmer

