"Bachelor in Paradise"-Jenni klärt auf: Das geht mit Dario!

Was läuft da zwischen den beiden? Jennifer Rath und Dario Carlucci (35) suchten in der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise die große Liebe – doch gingen leer aus. Jenni musste die Show bereits in der zweiten Folge verlassen. In der dritten Folge zog dann Dario ein – sie lernten sich also nicht vor Ort kennen. Doch beim Wiedersehen ließ ein Kommentar die Fans aufhorchen: Bandeln Jennifer und Dario etwa an?

Nachdem Lidja Kesenci bei der Reunion die 27-Jährige plötzlich fragte, ob sie nicht mit Dario zusammen sei, wurden auch die Fans hellhörig. Auf Instagram fragte einer Jenni daraufhin, was es damit auf sich habe. "Wie ich schon in der Show gesagt habe, sind Dario und ich nicht zusammen. Wir mögen uns sehr gerne und verstehen uns sehr gut", stellte sie in ihrer Story daraufhin klar. Außerdem betonte die Kölnerin, dass sie solo sei: "Single like a Pringle."

Dario hingegen scheint ein Auge auf jemand anderes geworfen zu haben. In der Wiedersehensshow fragte ihn die Moderatorin Frauke Ludowig (58), an welcher von den anderen Kandidatinnen er Interesse habe. "Es sind alles attraktive, schöne, gut aussehende, intelligente Frauen. Aber die Jade Übach (28) ist die, die mir am meisten zusagt", gab er zu.

RTL / René Lohse Jennifer Rath, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Dario Carlucci, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-Bachelor-Kandidatin

