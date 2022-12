Was läuft zwischen "Bachelor in Paradise"-Jenni und Dario?

Geht da was bei Jennifer Rath und Dario Carlucci (35)? Die beiden waren in diesem Jahr bei Bachelor in Paradise zu sehen. In der Kuppelshow suchten sie nach der großen Liebe – gingen am Ende der Staffel jedoch beide leer aus. Im großen Finale der Sendung gab es allerdings eine kuriose Szene, die die Fans aufhorchen ließ: Geht zwischen Jenni und Dario etwa mehr, als sie bislang zugeben?

Im großen Wiedersehen beim Finale erzählte Dario, dass er in der Villa unter anderem ein Auge auf Jade Übach (28) geworfen habe. Als Moderatorin Frauke Ludowig (58) nachbohrte, ob da nicht noch was gehen könnte, drehte sich im Hintergrund plötzlich Lidja Kesenci zu Jennifer um. "Seid ihr nicht zusammen?", fragte sie die Blondine – die entgegnete nur: "Nein, wir sind nicht zusammen." Näher thematisiert wurde die Nachfrage der Schweizerin allerdings nicht.

Auf Instagram scheinen sich Jenni und Dario aber durchaus gut zu verstehen. Die Beauty postete zwei Fotos vom Wiedersehen und schrieb ein paar Zeilen zu ihrer TV-Erfahrung – ohne Happy End. "Es war trotz allem eine schöne Zeit", kommentierte Dario den Beitrag, garniert mit einem Herz-Kuss-Emoji.

