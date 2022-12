Doch kein Übergriff? Wiki Riot nimmt ihre Aussage zurück!

Wiki Riot rudert mit ihrem Schuldeingeständnis zurück! Wiki und Johanna hatten in der ersten Princess Charming-Staffel nach ihrer großen Liebe gesucht. Im November erhob Jo schließlich schwere Vorwürfe gegen ihre Mitkandidatin und beschuldigte sie, sie belästigt zu haben. Wenig später reagierte auch die Brünette auf die Anschuldigungen gegen sie – sie bestätigte Jos Aussagen und bereute ihre Taten. In einem neuen Statement nahm Wiki ihr Schuldeingeständnis nun zurück!

Es war einige Zeit still auf dem Instagram-Profil von Wiki – doch nun meldete sie sich mit einem Statement zurück. Darin behauptet sie, dass Jos Vorwürfe faktisch doch nicht stimmen würden. Doch warum hatte Wiki erst noch bestätigt, übergriffig geworden zu sein? "Diese Situation ist eineinhalb Jahre her, wir haben beide getrunken und rein faktisch kann ich mich nicht mehr an alles erinnern. Da wäre es [...] nicht richtig gewesen, zu sagen, dass das, was Jo sagt, nicht stimmt", führte sie in einem ausführlichen Video aus, in dem sie auch Rohmaterial aus der Sendung angehangen hatte, was ihre Aussage bekräftigen soll.

Vor allem die Sichtung des Videomaterials habe Wikis Sicht auf die Situation deshalb geändert. "Jo und ich hatten in der Villa ein romantisches Verhältnis miteinander", stellte sie klar und fügte hinzu, dass die beiden Kandidatinnen demnach eine einvernehmliche Verbindung miteinander eingegangen seien. "Dass Jos Version so sehr von den objektiven Fakten des Videos abweicht, hat mich schockiert", schloss sie ab.

Instagram / edens_child Johanna, ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Wiki

Instagram / edens_child Johanna, ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin

