"Fake News": Pietro Lombardi und Laura zu Krisengerüchten

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) reden Klartext! Das Paar könnte aktuell nicht glücklicher sein: Nachdem die Schwangerschaft der Influencerin bekannt wurde, folgte kurz darauf der romantische Heiratsantrag des DSDS-Jurors. Trotz ihrer regelmäßigen Turtelein im Netz machten Krisengerüchte die Runde, nachdem die Blondine den Namen ihres Liebsten aus ihrer Instagram-Biografie entfernt hatte. Pietro meldete sich nun diesbezüglich das erste Mal zu Wort!

In Pietros Instagram-Story äußerten sich die beiden bezüglich der angeblichen Liebeskrise. Im Badezimmer filmte der "Cinderella"-Interpret sich im Spiegel, während er seiner Verlobten über ihren Babybauch streichelte. "Wir hoffen, es geht euch gut", begann er seine Nachricht an die Fans. "Fake News! Wir sind nicht getrennt, auch wenn sich das viele wünschen", fuhr Pietro fort. Der Ex von Sarah Engels (30) erläuterte, dass sie weder eine Krise durchleben noch eine gehabt haben. "Es ist alles gut", beendete er seine Botschaft.

Nach seinem Statement gab der Musiker seinen Followern außerdem noch die Information, dass eine neue Folge ihres gemeinsamen Podcasts online sei. "Wir verraten da nicht, wie unser Kind heißt", scherzte der 30-Jährige.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi (r.) mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de