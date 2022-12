Nanu? Laura Maria Rypa löscht ihren Pietro aus Insta-Profil

Was ist bei Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) los? Das Paar hat bereits turbulente Zeiten hinter sich: Nachdem sie sich in der Vergangenheit einige Male getrennt und dann doch wieder ihr Liebes-Comeback gefeiert hatten, gaben der Musiker und seine Freundin im August bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Einige Wochen später folgte dann sogar die Verlobung. Doch obwohl es aktuell nicht besser für Laura und Pie laufen könnte, haben Fans eine Vermutung: Steht etwa die nächste Liebeskrise an?

Nachdem die Blondine gestern eine kleine Pause im Netz angekündigt hatte, fiel einigen aufmerksamen Promiflash-Lesern auf, dass Laura ihren Pietro aus ihrer Instagram-Biografie entfernt hat. Zuvor verlinkte sie ihren Verlobten mit einem "P" und einem liebevollen Emoji. Auch hat die 27-Jährige einige Bilder mit dem DSDS-Star von ihrem Profil entfernt. Pie hat hingegen weiterhin seine Verlobte mit einem "L" und drei verschiedenen Emojis in seiner Biografie verewigt.

Zuletzt schwärmte der 30-Jährige noch von seiner Laura und gratulierte ihr mit liebevollen Zeilen zu ihrem Geburtstag: "Heute ist dein Tag und ich will dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich stolz bin, dass du die Mama von unserem kleinen Wunder bist", schrieb der Ex von Sarah Engels (30).

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi (r.) mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

