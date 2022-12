Klare Regel: So simpel ist Jennifer Lopez' Beauty-Geheimnis!

Jennifer Lopez (53) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. Vor wenigen Monaten heiratete sie ihre alte Liebe Ben Affleck (50). Nach neun Jahren soll 2023 zudem ihr neues Album "This Is Me… Now" erscheinen. Es ist kein Wunder, dass die Schönheit von innen heraus zu strahlen scheint. Hinter ihrer guten Form steckt jedoch noch etwas anderes. J.Los Beauty-Geheimnis ist allerdings total simpel!

"Eines meiner größten Geheimnisse ist Schlaf", enthüllt die Sängerin gegenüber der Vogue. Dabei sei jedoch keine große Menge an Schlaf der Schlüssel, sondern die richtige Dosierung. "Es gibt eine bestimmte Anzahl an Stunden, die man schlafen kann, ohne dass das Gesicht einschläft", verrät Jennifer. "Entweder unter vier oder über sieben Stunden, das ist meine Regel", erklärt die "Manhattan Love Story"-Darstellerin.

Die Beauty hat aber auch noch ein paar andere Tipps auf Lager. Obwohl sie zugibt, selbst viel Make-up zu tragen, so sei das nicht alles. Denn das könne nicht verbergen, wenn man unglücklich sei oder ungesunde Haut habe. "Es kann nicht verdecken, wie man sich innerlich fühlt und wie man sich um sich selbst kümmert. Die Leute sehen das", zeigt J.Lo auf.

Anzeige

Getty Images Das Schauspielpaar Ben Affleck und Jennifer Lopez gemeinsam auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2017

Anzeige

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez im Juli 2022 auf der Seine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de