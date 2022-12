"Habe alles": Jennifer Lopez hat keine Weihnachtswünsche

In Jennifer Lopez' (53) Leben scheint derzeit alles perfekt zu laufen. Vor wenigen Monaten heiratete sie ihre alte Liebe Ben Affleck (50). Nach neun Jahren soll 2023 zudem ihr neues Album "This Is Me… Now" erscheinen. Glück im Beruf und in der Liebe – was will man mehr? Die "If You Had My Love"-Interpretin zumindest nichts. Denn Jennifer hat keine Wünsche für Weihnachten.

In einem Interview mit der Vogue wurde die Sängerin nach ihrem Weihnachtswunsch gefragt. So was habe die 53-Jährige jedoch gar nicht. "Ich habe alles, was ich wollte", erwidert sie mit einem vielsagenden Blick. Dabei kann sie ein glückliches Lächeln kaum unterdrücken. Tatsächlich erweckt sie den Eindruck, einfach wunschlos glücklich zu sein.

Weihnachten liege Jennifer dennoch am Herzen, denn es sei ihr Lieblingsfeiertag. "Ich warte das ganze Jahr über auf das Essen!", erklärt sie. Zum Fest der Liebe gebe es dann ganz nach ihrer Tradition puerto-ricanische Speisen wie Pastelles und Pernil. "Außerdem ist das der glitzerndste aller Feiertage", fügt die gebürtige New Yorkerin hinzu.

