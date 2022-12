Kryptische Zeilen: Ist Sommerhaus-Antonia wieder verliebt?

Steckt da mehr dahinter? Antonia Hemmer (22) hatte ihren langjährigen Partner Patrick Romer (27) in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars gaben die beiden im November jedoch ihre Trennung bekannt. Könnte die Influencerin nun einen neuen Mann an ihrer Seite haben? Mit diesen kryptischen Worten könnte Antonia nämlich eine neue Liebe andeuten!

Auf Instagram hat die Blondine ein Bild von sich geteilt, auf dem sie lächelnd in die Kamera blickt. Doch was vor allem auffällt, sind die hinzugefügten rätselhaften Zeilen. "Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, aber sie fängt gerade erst an", schrieb sie verschwörerisch unter dem Foto. Handelt es sich dabei womöglich um eine Liebesgeschichte?

Die Fans sind sich sicher: "Kann sich nur um Liebe handeln." Antonias Followern fiel aber auch noch etwas anderes auf. "Wahnsinn, du wirkst viel glücklicher und strahlst viel mehr", bemerkte eine Nutzerin. Auch eine andere kommentierte: "Man sieht dir dein Glück an!"

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

