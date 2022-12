Antonia Hemmer würde für den Richtigen ihre Karriere beenden

Antonia Hemmer (22) würde ihr Leben für die Liebe komplett umkrempeln! Seit Mitte November ist die diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Siegerin nicht mehr mit ihrem Freund Patrick Romer (27) zusammen. Die beiden waren rund zwei Jahre ein Paar, doch hätten dann festgestellt, dass sich ihre Beziehung einfach verändert habe. Doch sollte Antonia nun dem Richtigen über den Weg laufen, würde sie einiges aufgeben: Sie würde sogar ihre Influencer- und Reality-TV-Karriere beenden!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 22-Jährige nun den Fragen ihrer Community. Ein Fan wollte dabei wissen, ob sie im Ernstfall eher eine Beziehung oder ihre Karriere wählen würde. "Meinen Partner, ohne mit der Wimper zu zucken. Für den Richtigen würde ich das Ganze (Shows, Insta, etc.) auch beenden/löschen", stellte Antonia prompt klar.

Doch ist die Beauty aus Hannover ihrem persönlichen Mr. Right mittlerweile eigentlich schon begegnet? Das scheint nicht der Fall zu sein. Auf die Frage, ob sich bei ihr seit der Trennung von Patrick in Sachen Liebe etwas getan hat, antwortete Antonia in ihrem Q&A nämlich lediglich mit einem Tränen lachenden Emoji.

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

